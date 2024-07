Producers For Last Night's WWE Raw Matches

Home ⚡ DISCORD ⚡ Podcast ⚡ X

Posted By: Ben Jordan Kerin on Jul 30, 2024

Below are the producers assigned to each match from last night's WWE Raw:

The Creeds vs. Otis and Tozawa: Jason Jordan

Sheamus vs. Bronson Reed: Chris Park

Carlito vs. Jey Uso: Shawn Daivari

Xavier Woods vs. Karrion Kross: Petey Williams

Sami Zayn vs. Dominik Mysterio: Bobby Roode & Adam Pearce

Katana Chance & Lyra Valkyria & Kayden Carter vs. Sonya Deville & Zoey Stark & Shayna Baszler: TJ Wilson

GUNTHER vs. Finn Balor: Michael Hayes