Ted DiBiase Sr. Issues Apology Concerning Recent Twitter Post

WWE Hall of Famer Ted DiBiase Sr. issued the following statement:
"I'D LIKE TO PERSONALLY ISSUE AN APOLOGY FOR AN UNTIMELY POST THAT WAS PUBLISHED THROUGH MY SOCIAL MEDIA CHANNELS EARLIER TODAY.
AS YOU KNOW I TRY TO SHARE NOSTALGIC MEMORIES FROM MY WRESTLING CAREER AS A WAY FOR FANS TO REVISIT THEIR CHILDHOOD MEMORIES. SINCE MY TIME IS LIMITED DUE TO TRAVEL REQUIREMENTS THE POSTS ARE APPROVED BY ME AHEAD OF TIME AND SCHEDULED FOR A LATER DATE.
OUR FAMILY IS CURRENTLY NAVIGATING A DIFFICULT SEASON AND WHILE WE CANNOT SPEAK TO THESE EVENTS PUBLICLY, WE APPRECIATE YOUR PRAYERS DURING THIS TIME.
PLEASE KNOW THAT I TRULY APPRECIATE THE LOVE AND SUPPORT FROM THE FANS! YOU HAVE BEEN APART OF OUR FAMILY FOR MORE THAN 40 YEARS, AND FOR THAT I COULD NEVER THANK YOU ENOUGH."
⚡ Ted DiBiase Jr. Pleads Not Guilty To Indictment, Issues First Comment
Former WWE Superstar Ted DiBiase has pleaded not guilty to multiple felony charges. DiBiase has been charged with fraudulently obtaining mo [...]— Ben Jordan Kerin Apr 21, 2023 06:20AM
Follow us on @WNSource
Follow us on Instagram
LIKE us on Facebook
⚡ News tip? Email ben@wrestlingnewssource.com