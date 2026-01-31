×
WWE Royal Rumble: Men’s And Women’s Entrant Order And Eliminations

Posted By: Ben Kerin on Jan 31, 2026
MEN’S ROYAL RUMBLE MATCH

Royal Rumble entrants:

Oba Femi
Bron Breakker
Solo Sikoa
Rey Mysterio
Rusev
Matt Cardona
Damian Priest
Je’Von Evans
Mr. Iguana
Trick Williams
Cody Rhodes
El Grande Americano
The Original El Grande Americano
Royce Keys
Austin Theory
Bronson Reed
Ilja Dragunov
La Parka
Dragon Lee
Logan Paul
LA Knight
Brock Lesnar
The Miz
Rey Fenix
Jey Uso
Roman Reigns
Jacob Fatu
Penta
Randy Orton
Gunther

Royal Rumble eliminations:

Bron Breakker eliminated by Oba Femi
Rusev eliminated by Oba Femi
Solo Sikoa eliminated by Oba Femi
Rey Mysterio eliminated by Oba Femi
Matt Cardona eliminated by Oba Femi

Mr. Iguana eliminated by Trick Williams

El Grande Americano eliminated by The Original El Grande Americano
The Original El Grande Americano eliminated by Trick Williams

Trick Williams eliminated by Cody Rhodes

Damian Priest eliminated by Royce Keys
Royce Keys eliminated by Bronson Reed

La Parka eliminated by Austin Theory and Bronson Reed
Dragon Lee eliminated by Bronson Reed

Austin Theory eliminated by LA Knight
Bronson Reed eliminated by LA Knight

Ilja Dragunov eliminated by Brock Lesnar
Rey Fenix eliminated by Brock Lesnar
Oba Femi eliminated by Brock Lesnar

Brock Lesnar eliminated by Cody Rhodes and LA Knight

The Miz eliminated by Roman Reigns

LA Knight eliminated by Cody Rhodes

Je’Von Evans eliminated by Randy Orton

Penta eliminated by Gunther

Cody Rhodes eliminated by Jacob Fatu

Jacob Fatu eliminated by Roman Reigns
Jey Uso eliminated by Roman Reigns
Logan Paul eliminated by Roman Reigns

Randy Orton eliminated by Gunther

Gunther eliminated by Roman Reigns

Roman Reigns wins the Men’s Royal Rumble match.

WOMEN’S ROYAL RUMBLE MATCH

Royal Rumble entrants:

Charlotte Flair
Alexa Bliss
Kiana James
Nia Jax
Ivy Nile
Lola Vice
Candice LeRae
Jordynne Grace
Becky Lynch
Sol Ruca
Roxanne Perez
Maxxine Dupri
Nattie
Liv Morgan
Lash Legend
Zelina Vega
Raquel Rodriguez
Chelsea Green
Giulia
IYO SKY
Asuka
Rhea Ripley
Bayley
Jacy Jayne
Nikki Bella
Lyra Valkyria
Kelani Jordan
Kairi Sane
Brie Bella
Tiffany Stratton

Royal Rumble eliminations:

Lola Vice eliminated by Jordynne Grace
Candice LeRae eliminated by Jordynne Grace
Ivy Nile eliminated by Jordynne Grace

Nia Jax eliminated by Charlotte Flair
Alexa Bliss eliminated by Charlotte Flair

Maxxine Dupri eliminated by Becky Lynch
Becky Lynch eliminated by Nattie

Jordynne Grace eliminated by Lash Legend

Kiana James eliminated by Raquel Rodriguez

Zelina Vega eliminated by Giulia

Chelsea Green eliminated by Rhea Ripley
Roxanne Perez eliminated by Rhea Ripley

Nattie eliminated by Liv Morgan

Giulia eliminated by Lyra Valkyria

Asuka eliminated by Kairi Sane
Kairi Sane eliminated by IYO SKY

Lyra Valkyria eliminated by Brie Bella
Bayley eliminated by Nikki Bella

Kelani Jordan eliminated by Jacy Jayne
Jacy Jayne eliminated by Sol Ruca

Nikki Bella eliminated by Lash Legend
Brie Bella eliminated by Lash Legend
Charlotte Flair eliminated by Lash Legend
IYO SKY eliminated by Lash Legend

Lash Legend eliminated by Rhea Ripley

Rhea Ripley eliminated by Raquel Rodriguez
Raquel Rodriguez eliminated by Liv Morgan

Sol Ruca eliminated by Tiffany Stratton

Tiffany Stratton eliminated by Liv Morgan

Liv Morgan wins the Women’s Royal Rumble match.

