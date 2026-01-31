WWE Royal Rumble: Men’s And Women’s Entrant Order And Eliminations

Royal Rumble entrants:
Oba Femi
Bron Breakker
Solo Sikoa
Rey Mysterio
Rusev
Matt Cardona
Damian Priest
Je’Von Evans
Mr. Iguana
Trick Williams
Cody Rhodes
El Grande Americano
The Original El Grande Americano
Royce Keys
Austin Theory
Bronson Reed
Ilja Dragunov
La Parka
Dragon Lee
Logan Paul
LA Knight
Brock Lesnar
The Miz
Rey Fenix
Jey Uso
Roman Reigns
Jacob Fatu
Penta
Randy Orton
Gunther
Royal Rumble eliminations:
Bron Breakker eliminated by Oba Femi
Rusev eliminated by Oba Femi
Solo Sikoa eliminated by Oba Femi
Rey Mysterio eliminated by Oba Femi
Matt Cardona eliminated by Oba Femi
Mr. Iguana eliminated by Trick Williams
El Grande Americano eliminated by The Original El Grande Americano
The Original El Grande Americano eliminated by Trick Williams
Trick Williams eliminated by Cody Rhodes
Damian Priest eliminated by Royce Keys
Royce Keys eliminated by Bronson Reed
La Parka eliminated by Austin Theory and Bronson Reed
Dragon Lee eliminated by Bronson Reed
Austin Theory eliminated by LA Knight
Bronson Reed eliminated by LA Knight
Ilja Dragunov eliminated by Brock Lesnar
Rey Fenix eliminated by Brock Lesnar
Oba Femi eliminated by Brock Lesnar
Brock Lesnar eliminated by Cody Rhodes and LA Knight
The Miz eliminated by Roman Reigns
LA Knight eliminated by Cody Rhodes
Je’Von Evans eliminated by Randy Orton
Penta eliminated by Gunther
Cody Rhodes eliminated by Jacob Fatu
Jacob Fatu eliminated by Roman Reigns
Jey Uso eliminated by Roman Reigns
Logan Paul eliminated by Roman Reigns
Randy Orton eliminated by Gunther
Gunther eliminated by Roman Reigns
Roman Reigns wins the Men’s Royal Rumble match.
Charlotte Flair
Alexa Bliss
Kiana James
Nia Jax
Ivy Nile
Lola Vice
Candice LeRae
Jordynne Grace
Becky Lynch
Sol Ruca
Roxanne Perez
Maxxine Dupri
Nattie
Liv Morgan
Lash Legend
Zelina Vega
Raquel Rodriguez
Chelsea Green
Giulia
IYO SKY
Asuka
Rhea Ripley
Bayley
Jacy Jayne
Nikki Bella
Lyra Valkyria
Kelani Jordan
Kairi Sane
Brie Bella
Tiffany Stratton
Royal Rumble eliminations:
Lola Vice eliminated by Jordynne Grace
Candice LeRae eliminated by Jordynne Grace
Ivy Nile eliminated by Jordynne Grace
Nia Jax eliminated by Charlotte Flair
Alexa Bliss eliminated by Charlotte Flair
Maxxine Dupri eliminated by Becky Lynch
Becky Lynch eliminated by Nattie
Jordynne Grace eliminated by Lash Legend
Kiana James eliminated by Raquel Rodriguez
Zelina Vega eliminated by Giulia
Chelsea Green eliminated by Rhea Ripley
Roxanne Perez eliminated by Rhea Ripley
Nattie eliminated by Liv Morgan
Giulia eliminated by Lyra Valkyria
Asuka eliminated by Kairi Sane
Kairi Sane eliminated by IYO SKY
Lyra Valkyria eliminated by Brie Bella
Bayley eliminated by Nikki Bella
Kelani Jordan eliminated by Jacy Jayne
Jacy Jayne eliminated by Sol Ruca
Nikki Bella eliminated by Lash Legend
Brie Bella eliminated by Lash Legend
Charlotte Flair eliminated by Lash Legend
IYO SKY eliminated by Lash Legend
Lash Legend eliminated by Rhea Ripley
Rhea Ripley eliminated by Raquel Rodriguez
Raquel Rodriguez eliminated by Liv Morgan
Sol Ruca eliminated by Tiffany Stratton
Tiffany Stratton eliminated by Liv Morgan
Liv Morgan wins the Women’s Royal Rumble match.
AEW Collision
January 31, 2026 at
Arlington, Texas, USA
Hashtag: #collision
Arlington, Texas
Jan. 31st 2026
Philadelphia, Pennsylvania
Feb. 2nd 2026
Orlando, Florida
Feb. 3rd 2026