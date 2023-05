Complete RAW & Smackdown Rosters Following 2023 WWE Draft

Posted By: Ben Jordan Kerin on May 02, 2023

The roster changes take effect as of next week’s episode of WWE Raw following the upcoming Backlash 2023 premium live event.

RAW

- Smackdown Women’s Champion Rhea Ripley

- WWE Intercontinental Champion Gunther

- NXT Women’s Champion Indi Hartwell

- Undisputed WWE Tag Team Champions Kevin Owens & Sami Zayn

- WWE Women’s Tag Team Champions Liv Morgan & Raquel Rodriguez

- Cody Rhodes

- Becky Lynch

- Matt Riddle

- Drew McIntyre

- The Miz

- Shinsuke Nakamura

- Seth “Freakin” Rollins

- Imperium (Luwdig Kaiser, Giovanni Vinci)

- The Judgment Day (Finn Balor, Damian Priest, Dominik Mysterio)

- Xavier Woods and Kofi Kingston

- Trish Stratus

- Ronda Rousey & Shayna Baszler

- Braun Strowman and Ricochet

- Bronson Reed

- Alpha Academy

- Katana Chance & Kayden Carter

- Dana Brooke

- Nikki Cross

- Johnny Gargano

- Los Lotharios

- Akira Tozawa

- Piper Niven

- Xia Li

- Tegan Nox

- Emma

- Riddick Moss

- Indus Sher

- Odyssey Jones

- The Viking Raiders (Erik, Ivar, and Valhalla)

- Candice LeRae

- Dexter Lumis

- The Maximum Male Models (ma.cé, mån.sôör, and Maxxine Dupri)

- Natalya

- Apollo Crews

- Chelsea Green

- Sonya Deville

- Zoey Stark

- JD McDonagh

SMACKDOWN

- Undisputed WWE Universal Champion Roman Reigns & Paul Heyman

- Raw Women’s Champion Bianca Belair

- WWE United States Champion Austin Theory

- Solo Sikoa

- The Street Profits

- Edge

- Bobby Lashley

- The OC (AJ Styles, Michin, Luke Gallows, Karl Anderson)

- Damage CTRL (Bayley, Dakota Kai, IYO SKY)

- Alba Fyre & Isla Dawn

- Charlotte Flair

- The Usos

- The LWO (Rey Mysterio, Zelina Vega, Santos Escobar, Cruz Del Toro, Joaquin Wilde)

- Asuka

- The Brawling Brutes (Sheamus, Butch, Ridge Holland)

- Karrion Kross and Scarlett

- LA Knight

- Shotzi

- Pretty Deadly

- Rick Boogs

- Cameron Grimes

- Tamina

- Hit Row (Top Dolla, B-Fab, Ashante Thee Adonis)

- Lacey Evans

- Grayson Waller

FREE AGENTS

- Brock Lesnar

- Omos & MVP

- Baron Corbin

- Cedric Alexander & Shelton Benjamin

- Elias

- Mustafa Ali

- Dolph Ziggler

- Von Wagner

- Xyon Quinn