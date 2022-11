NJPW x STARDOM Historic X-Over Macth Card Revealed

On Sunday morning, NJPW and STARDOM announced the full match card for their Historic X-Over show on November 20. The event will feature KAIRI taking on Mayu Iwatani to crown the first-ever IWGP Women’s Champion in the main event. Check out the full card below:

- IWGP Women’s Championship: KAIRI vs Mayu Iwatani

- IWGP United States Championship: Will Ospreay (c) vs Shota Umino

- Great Muta’s final NJPW match: Great Muta, Toru Yano & Kazuchika Okada vs United Empire (Great-O-Khan, Aaron Henare & Jeff Cobb)

- Los Ingobernables De Japon (Shingo Takagi, Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi, SANADA & BUSHI) vs United Empire (Mark Davis, Kyle Fletcher, TJP, Francesco Akira & Gideon Grey)

- Utami Hayashishita & Hiroshi Tanahashi vs Maika & Hirooki Goto

- MelTear (Tam Nakano & Natsupoi) & Suzuki Gun (Taichi & Yoshinobu Kanemaru) vs Black Desire (Starlight Kid & Momo Watanabe) & Suzuki-Gun (El Desperado & DOUKI)

- Syuri & Tom Lawlor vs Giulia & Zack Sabre Jr.

- Queens’ Quest (Lady C, AZM & Saya Kamitani) vs Donna Del Mondo (Mai Sakurai, Himeka & Thekla)

- CHAOS (Tomohiro Ishii, YOSHI-HASHI, YOH & Lio Rush) vs HOUSE OF TORTURE (EVIL, Yujiro Takahashi, SHO & Dick Togo)