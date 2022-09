Tonight’s AEW Dark Features 11 Matches

AEW returns tonight with a new episode of AEW Dark at 7 PM EST on AEW’s official YouTube channel. Tonight’s show features an 11-match card:

- Angelico vs. Caleb Konley

- Anna Jay A.S vs. Kelly Madan

- Dante Martin vs. Anthony Henry

- Fuego Del Sol vs. Jay Malachi

- Jeeves Kay vs. Gus De La Vega

- Blake Li vs. Jora Johl

- Leila Grey vs. Tiara James

- Leon Ruffin vs. Bshp King

- Nick Comoroto vs. Shaheem Ali

- The Renegade Twins vs. Mila Moore & Mylo

- Ryan Nemeth vs. Arjun Singh