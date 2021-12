NJPW Announces Cards For Their Road To Tokyo Dome Events

Posted By: Ben Jordan Kerin on Dec 18, 2021

NJPW recently announced the full cards for their upcoming Road To Tokyo Dome Events, which will be taking place from Tuesday, December 21 to Friday, December 24 at the legendary Korakuen Hall in Tokyo, Japan.

Check out the full lineups below:

NJPW Road To Tokyo Dome Day 1 (Tuesday, December 21st):

- Yuto Nakashima and Yuji Nagata vs. Bullet Club (Chase Owens and Bad Luck Fale).

- Toru Yano and Kosei Fujita vs. Suzuki-gun (Yoshinobu Kanemaru and DOUKI).

- Tomohiro Ishii, Ryohei Oiwa and YOH vs. House Of Torture (EVIL, Yujiro Takahashi and SHO).

- Hirooki Goto, YOSHI-HASHI and Tiger Mask vs. Suzuki-gun (Zack Sabre Jr., TAKA Michinoku and Taichi).

- Hiroshi Tanahashi, Ryusuke Taguchi and Master Wato vs. Bullet Club (Taiji Ishimori, El Phantasmo and Gedo).

- Los Ingobernables de Japon (Tetsuya Naito, SANADA and BUSHI) vs. The United Empire (Jeff Cobb, Aaron Henare and Great-O-Khan).

- Los Ingobernables de Japon (Shingo Takagi and Hiromu Takahashi) vs. CHAOS (Kazuchika Okada and Robbie Eagles).

NJPW Road To Tokyo Dome Day 2 (Wednesday, December 22nd):

- Yuto Nakashima, Ryohei Oiwa and Kosei Fujita vs. Bullet Club (Chase Owens, Bad Luck Fale and Jado).

- Toru Yano, Hiroyoshi Tenzan and Satoshi Kojima vs. Suzuki-gun (Minoru Suzuki, Yoshinobu Kanemaru and DOUKI).

- Tomohiro Ishii, Togi Makabe, Tomoaki Honma and YOH vs. House Of Torture (EVIL, Yujiro Takahashi, Dick Togo and SHO).

- Hirooki Goto, Master Wato and YOSHI-HASHI vs. Suzuki-gun (Zack Sabre Jr., TAKA Michinoku and Taichi).

- Los Ingobernables de Japon (Tetsuya Naito, SANADA and BUSHI) vs. The United Empire (Jeff Cobb, Aaron Henare and Great-O-Khan).

- Los Ingobernables de Japon (Shingo Takagi and Hiromu Takahashi) vs. Kazuchika Okada and Ryusuke Taguchi.

- Hiroshi Tanahashi, Robbie Eagles and Tiger Mask vs. Bullet Club (KENTA, Taiji Ishimori and El Phantasmo).

NJPW Road To Tokyo Dome Day 3 (Thursday, December 23rd)

- Ryusuke Taguchi and Master Wato vs. Yuto Nakashima and Ryohei Oiwa.

- Hirooki Goto, YOSHI-HASHI and Kosei Fujita vs. Suzuki-gun (Zack Sabre Jr., TAKA Michinoku and Taichi).

- Toru Yano and Yuji Nagata vs. Suzuki-gun (Minoru Suzuki and Yoshinobu Kanemaru).

- Tomohiro Ishii, Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima and YOH vs. House Of Torture (EVIL, Yujiro Takahashi, Dick Togo and SHO).

- Hiroshi Tanahashi, Kazuchika Okada, Tomoaki Honma, Robbie Eagles and Tiger Mask vs. Bullet Club (KENTA, Chase Owens, Bad Luck Fale, Taiji Ishimori and El Phantasmo).

- Los Ingobernables de Japon (Shingo Takagi, Tetsuya Naito and SANADA) vs. The United Empire (Jeff Cobb, Aaron Henare and Great-O-Khan).

- Los Ingobernables de Japon (Hiromu Takahashi and BUSHI) vs. Suzuki-gun (El Desperado and DOUKI).

NJPW Road To Tokyo Dome Day 4 (Friday, December 24th):

- Ryusuke Taguchi vs. El Phantasmo vs. Tiger Mask.

- Yuji Nagata, Hiroyoshi Tenzan and Satoshi Kojima vs. The United Empire (Jeff Cobb, Aaron Henare and Great-O-Khan).

- Hiroshi Tanahashi, Togi Makabe and Tomoaki Honma vs. Bullet Club (KENTA, Chase Owens and Bad Luck Fale).

- Toru Yano (c) vs. Yoshinobu Kanemaru in an End Of Year Party Rules Match For The KOPW 2021 Trophy.

- Tomohiro Ishii, Hirooki Goto, YOSHI-HASHI and YOH vs. House Of Torture (EVIL, Yujiro Takahashi, Dick Togo and SHO).

- Los Ingobernables de Japon (Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi and SANADA) vs. Suzuki-gun (Zack Sabre Jr., El Desperado nd Taichi).

- Los Ingobernables de Japon (Shingo Takagi and BUSHI) vs. CHAOS (Kazuchika Okada and Robbie Eagles).